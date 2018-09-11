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Мотоциклист сбил 14-летнего школьника в Спасском районе Нижегородской области 19 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
ДТП произошло в 21:50 на 2 км подъезда к деревне Турбанка от автодороги Воротынец – Спасское – Сергач. Согласно информации, двое 18-летних молодых людей на мотоцикле совершили наезд на 14-летнего подростка, шедшего по краю проезжей части. По данным УГИБДД, водитель и пассажир мотоцикла были без мотошлемов, водитель не имел прав управления транспортным средством.
В результате ДТП школьник был госпитализирован. Водитель и пассажир мотоцикла получили ссадины рук.
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