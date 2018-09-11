Трамвайные пути на пр. Ленина в Дзержинске Нижегородской области планируется демонтировать к началу октября Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Трамвайные пути на пр. Ленина в Дзержинске Нижегородской области планируется демонтировать к началу октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации 20 сентября 2018 года.

19 сентября глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров в рамках выездного совещания проверил ход работ по благоустройству проспекта Ленина. Согласно информации, в настоящее время демонтаж старых трамвайных путей на пересечении улицы Гагарина с проспектом завершен. На их месте уложено асфальтовое покрытие и установлен бордюрный камень. Рядом обустраивается пешеходный переход.

Также сообщается, что одновременно дорожные работы ведутся на переезде, который расположен на пересечении проспекта Ленина и бульвара Мира. "Сейчас демонтируется второй переезд из семи запланированных. Хочется, чтобы работы шли быстрее, но в целом дорожники от графика не отстают и к началу октября благоустройство проспекта Ленина должно быть завершено", - рассказал Виктор Нестеров.

Также он отметил, что уже весной 2019 года разделительная полоса на проспекте Ленина будет засеяна травой. В дальнейшем планируется демонтаж трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина с улицами Клюквина и Черняховского. "Также в 2019 году мы будем изыскивать средства на реконструкцию проспекта от площади Дзержинского до выезда из города в сторону Автозавода. Достигнута договоренность с региональным минтрансом о том, что будет разработана и проектно-сметная документация расширения проспекта Ленина от площади Дзержинского до улицы Клюквина. Именно за этот проект, как подарок к 90-летию города, проголосовало большинство дзержинцев 9 сентября", - пояснил Нестеров.

Кроме того, в рамках расширения улицы Красноармейской до четырёх полос будут демонтированы трамвайные пути на пересечении проспекта Ленина с улицей Самохвалова. Экспертиза проектно-сметной документации запланирована на 2019 год.