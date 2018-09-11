"Нижегородский водоканал" планирует завершить подключение деревни Бешенцево к центральному водоснабжению к концу сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ОАО "Нижегородский водоканал" планирует завершить подключение деревни Бешенцево к центральному водоснабжению к концу сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 19 сентября 2018 года.



Как сообщил генеральный директор ОАО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк, в настоящее время водоснабжение деревни обеспечивается двумя водонапорными башнями, которые подают воду из подземных источников. При этом, по его словам, существующая система водоснабжения из подземных источников не может обеспечить необходимого напора воды. "Особенно это заметно в активные часы водоразбора и летом в периоды поливов. Напор воды в домах заметно падает, а иногда и вовсе пропадает", - рассказал Николюк.



Также отмечается, что при возникновении чрезвычайной ситуации система водоснабжения деревни не может обеспечить достаточный напор для функционирования пожарных гидрантов.

По поручению администрации города Нижнего Новгорода "Нижегородский водоканал" разработал технологическое решение, которое позволит подключить водопроводные сети деревни к центральному водоснабжению. "После завершения работ жителям по уже существующим трубам будет поступать вода с должным напором и высокого качества, которое строго контролируется надзорными органами. Жителям останется только заключить договор на услуги водоснабжения с Нижегородским водоканалом", - отметил Николай Николюк.



Для заключения договора абоненту необходимо направить в Нижегородский водоканал следующие документы: заявка на заключение договора; правоустанавливающие документы на объект недвижимости; копия паспорта; выписка из домовой книги (информация о проживающих); согласие других собственников (в случае, если объект находится в общей долевой или совместной собственности, оформляется в свободной письменной форме).



Документы можно направить почтовым сообщением по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д.15а, ОАО "Нижегородский водоканал" (с пометкой "для Центра по работе с абонентами"); нарочно в Центр по работе с абонентами, расположенный по адресу: 603138, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д.21а, (режим работы: понедельник - четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00); на электронный адрес cra@vodokanal-nn.ru.



СПРАВКА:

В настоящее время для жителей Нижнего Новгорода действует тариф на услуги холодного водоснабжения в размере 18 рублей 29 копеек за 1 кубометр воды (включая НДС).