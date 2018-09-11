Неизвестные в ночь на 20 сентября подожгли автомобиль депутата от ЛДПР Думы Заволжья Нижегородской области Андрея Мельникова Происшествия

Сгоревший автомобиль депутата от ЛДПР Думы Заволжья Фото: социальные сети

Неизвестные в ночь на 20 сентября подожгли автомобиль депутата от ЛДПР Думы Заволжья Нижегородской области Андрея Мельникова. Об этом сообщили в региональном отделении партии.

Поясняется, что подожгли машину Daewoo Matiz. Это произошло примерно в 03:30 во дворе многоквартирного дома, где проживает Андрей Мельников.

Представитель партии отметил, что на заднем стекле автомобиля была надпись ЛДПР и именно там началось возгорание. Автомобиль удалось потушить собственными силами, еще до приезда пожарных.

После происшествия автомобиль восстановлению не подлежит. Андрей Мельников обратился в полицию с заявлением о случившимся.

Сам депутат от ЛДПР Думы Заволжья связывает произошедшее со своей политической и общественной деятельностью.