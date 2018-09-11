Сгоревший автомобиль депутата от ЛДПР Думы Заволжья
Фото:
Неизвестные в ночь на 20 сентября подожгли автомобиль депутата от ЛДПР Думы Заволжья Нижегородской области Андрея Мельникова. Об этом сообщили в региональном отделении партии.
Поясняется, что подожгли машину Daewoo Matiz. Это произошло примерно в 03:30 во дворе многоквартирного дома, где проживает Андрей Мельников.
Представитель партии отметил, что на заднем стекле автомобиля была надпись ЛДПР и именно там началось возгорание. Автомобиль удалось потушить собственными силами, еще до приезда пожарных.
После происшествия автомобиль восстановлению не подлежит. Андрей Мельников обратился в полицию с заявлением о случившимся.
Сам депутат от ЛДПР Думы Заволжья связывает произошедшее со своей политической и общественной деятельностью.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+