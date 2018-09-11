Нижегородские аграрии получили 63 млн рублей федеральных средств для покупки сельхозтехники в 2018 году Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Объем субсидий из бюджета Нижегородской области по программе возмещения части затрат на приобретение техники составил 63 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 20 сентября 2018 года.

Как сообщил и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексей Морозов на заседании комитета по агропромышленному комплексу Законодательного собрания Нижегородской области, сначала года в регионе приобретено 186 единиц сельскохозяйственной техники на сумму более 880 млн рублей. В том числе, по федеральному лизингу приобретено 130 единиц техники и оборудования на сумму более 400 млн рублей. Объем субсидий из областного бюджета по данной программе составил 63 млн рублей.

По данным регионального минсельхоза, для проведения уборочной кампании с соблюдением установленных агротехнических сроков в хозяйствах продолжается работа по повышению уровня готовности техники, качества ее обслуживания и ремонта. Кроме того, снабженческими организациями сформированы графики дежурств сервисных служб, в том числе и в выходные дни.

Напомним, нижегородские аграрии получат 106,1 млн рублей на компенсацию возросших затрат на ГСМ. Об этом глава региона Глеб Никитин заявил на встрече с руководителями предприятий АПК в августе 2018 года. "Мы убедили наших коллег из Минсельхоза России, и Нижегородская область получит дополнительную финансовую поддержку. В нижегородские хозяйства поступит более 100 млн рублей, в том числе почти 80 млн рублей – из федерального бюджета, что поможет аграриям компенсировать затраты на горючее. Эти деньги планируется направить аграриям в октябре", - подчеркнул глава региона.