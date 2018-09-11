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Бизнес

Судостроительный кластер, продвигающий нижегородскую продукцию за рубеж, создаст региональное правительство

20 сентября 2018 17:34  [72] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Правительство Нижегородской области и АНО поддержки развития высоких технологий в морской отрасли "Отраслевой центр Маринет" намерены создать судостроительный кластер, который станет способствовать продвижению региональной судостроительной продукции на мировые рынки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соглашение о сотрудничестве подписали министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов и генеральный директор центра Александр Пинский.

Изначально стороны намерены развивать производственный и научно-технический потенциал судостроительного кластера области и создавать для участников кластера условия для внедрения инновационной продукции.

"Следующим этапом станет финансирование инновационных разработок и продвижение их на международные рынки", - сказал Максим Черкасов.

Напомним, что сейчас рассматривается возмодность по созданию особой экономической зоны на базе "Завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде.

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