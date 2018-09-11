Судостроительный кластер, продвигающий нижегородскую продукцию за рубеж, создаст региональное правительство

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Правительство Нижегородской области и АНО поддержки развития высоких технологий в морской отрасли "Отраслевой центр Маринет" намерены создать судостроительный кластер, который станет способствовать продвижению региональной судостроительной продукции на мировые рынки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Соглашение о сотрудничестве подписали министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов и генеральный директор центра Александр Пинский.
Изначально стороны намерены развивать производственный и научно-технический потенциал судостроительного кластера области и создавать для участников кластера условия для внедрения инновационной продукции.
"Следующим этапом станет финансирование инновационных разработок и продвижение их на международные рынки", - сказал Максим Черкасов.
Напомним, что сейчас рассматривается возмодность по созданию особой экономической зоны на базе "Завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде.
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