V фестиваль "Вазари" пройдет в Арсенале Нижнего Новгорода 21-23 сентября Культура и отдых

Традиционный фестиваль текстов об искусстве "Вазари" пройдет в Волго-Вятском филиале ГЦСИ в Арсенале 21-23 сентября. Как сообщается на сайте фестиваля, в этом году "Вазари-фест" будет посвящен теме "История современности".

Актуальность фестиваля обусловлена необходимостью сближения искусства и зрителя, а стоящая перед ним цель – дать ключ к пониманию художественного языка, научить рефлексии, представив к обсуждению спектр профессиональных текстов об искусстве в диапазоне от академических исследований до художественной публицистики, отмечается в информации.

Открытие состоится 21 сентября в 15:00, закрытие - 23 сентября в 17:00.

Вход на все события фестиваля свободный. На посещение мероприятий, отмеченных в программе, осуществляется предварительная запись по телефону 422-45-54.

СПРАВКА:

Фестиваль назван он в честь итальянского живописца и архитектора Джорджо Вазари из Ареццо (1511-1574), автора первого в истории текста-исследования "Жизнеописание знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих".

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