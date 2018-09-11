Круглый стол "Экологическая безопасность промышленных предприятий" состоялся в нижегородском Заксобрании Бизнес

Кстовский НПЗ Фото: НИА "Нижний Новгород"

Круглый стол на тему "Экологическая безопасность промышленных предприятий" состоялся в Законодательном собрании Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент агентства НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на мероприятии.

В рамах круглого стола прошло обсуждение экологических проектов ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстовский НПЗ). Как сообщил генеральный директор завода Алексей Коваленко, за прошедшие 15 лет затраты НПЗ на природоохранные мероприятия и технологии превысили 9 млрд рублей.

Он добавил, что в настоящее время объем выбросов в атмосферу от деятельности завода составляет 68% от законодательно разрешенной нормы. В связи с этим работа "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза" не может являться причиной негативных изменений в экологической обстановке Кстова.

Алексей Коваленко также подчеркнул, что в соответствии с действующим законодательством "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" является постоянным объектом экологического надзора: завод проверяют не реже одного раза в квартал.

Как отметил на заседании круглого стола председатель комитета по экологии и природопользованию Заксобрания Владислав Атмахов, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - пример экологически-ориентированного предприятия.

"Проект модернизации очистных сооружений, в котором участвовала компания, до сих пор остается беспрецедентным по результативности и объему инвестиций и является примером для многих промышленных предприятий страны", - сказа он.

Присутствующий на мероприятии начальник управления коммуникаций ПАО "ЛУКОЙЛ" Владимир Герасимов подчеркнул, что компания является одной из первых, где принята политика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Благодаря этому на постоянной основе разрабатывается среднесрочные экологические программы и на эти цели направлено около 102 млрд рублей направлено на эти цели. Сейчас самой большой статьей затрат является направление "Воздух" - проект, связанный со снижением выбросов в атмосферу.

Большое внимание, по словам Владимира Герасимова, уделяется предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций – в 2017 году прошло более 190 учений.

Также в ходе круглого стола представители компании сообщили о том, что "принцип нулевого сброса" применяется на всех морских платформах "ЛУКОЙЛа". В настоящее время разрабатываются программы по возобновляемым источникам энергии - тематические проекты реализуются на заводах компании в Болгарии и Румынии.