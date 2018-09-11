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Общество

Почти 40 нижегородских организаций победили в ежегодном конкурсе социальных проектов ЛУКОЙЛа

20 сентября 2018 18:38  [60] Общество

Почти 40 организаций Нижегородской области победили в ежегодном конкурсе социальных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ". Об этом сообщат корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на награждении победителей.

Церемония награждение состоялось в Законодательном собрании Нижегородской области.

Конкурс проводится уже 12-й год. В 2018 году была введена дополнительная номинация "Молодежные инициативы". По словам руководителя благотворительного фонда ЛУКОЙЛа Игоря Бекетова, это позволило поддержать в том числе и проекты, направленные на развитие волонтерского движения. Всего на участие в новой номинации была подана 91 заявка, 21 проект одержал победу.

В целом в Нижегородской области в текущем году благодаря грантовому конкурсу получат поддержку 36 организаций. Это проекты экологической направленности, на тему патриотического воспитания, поддерживающие спортивные и духовные направления.

"Компания тратит на гранты свыше миллиарда рублей, это приличные затраты. Сегодня этот конкурс шагнул уже за пределы Нижегородской области. В нем задействованы практически все территории, где присутствует ЛУКОЙЛ. Мы в Законодательном собрании с большим удовольствием принимаем участие в процедуре награждения и считаем такой конкур очень важным - большое количество людей получают возможность реализовать свой потенциал", - сказал председатель нижегородского парламента Евгений Лебедев.

Как отметил генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" Алексей Коваленко, ежегодно на конкурс представляется множество интереснейших проектов, и все они разные. Однако главной их целью выступает помощь людям.

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