Конкурсы профессионального мастерства стартовали на нижегородских машиностроительных предприятиях Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Конкурсы профессионального мастерства стартовали на нижегородских машиностроительных предприятиях. Об этом сообщают Нижегородский машиностроительный завод (ПАО "НМЗ") и Нижегородский завод 70-летия Победы (АО "НЗ 70-летия Победы").

Конкурсы состоятся 20 и 21 сентября, они предназначены для молодых специалистов и в этом году собрали рекордное количество заявок – более 300.

Как отметил заместитель директора по персоналу "НМЗ" Сергей Рыбаков, традиция проведения профессиональных конкурсов была возрождена на предприятии 14 лет назад. Ежегодно в соревнованиях принимает участие порядка 200 сотрудников предприятий. А в этом году было подано более 300 заявок.

"Конкурс является хорошим стимулом для повышения профессионального мастерства, карьерного роста, приобретения знаний и навыков, которые необходимы на современном производстве. А для предприятия результаты конкурса отражаются в целом на итоговых цифрах производительности труда", - сказал Сергей Рыбаков.

Конкурс "Золотые руки" проводится для представителей рабочих специальностей по пяти номинациям, среди которых: слесарь механосборочных работ, сварщик, оператор-наладчик обрабатывающей группы станков с ЧПУ. В конкурсе "Лучший по профессии" четыре номинации, в том числе инженер-технолог и инженер конструктор.

В конкурсе есть теоретическая и практическая часть. Тестирование и задания по программированию проходят на площадке корпоративного учебного центра.

Производственная часть конкурсов проходит непосредственно в цехах и еще на площадке Сормовского механического техникума, потому что среди участников конкурса есть и студенты. Для них главный стимул - стать сотрудником нового производства 70-летия Победы.

По итогам конкурсов в каждой номинации будет определено по три победителя. Награды – премия и прибавка к зарплате.