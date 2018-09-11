Жителей Дзержинска Нижегородской области станут информировать об организации вывоза крупногабаритного мусора Общество

Члены комитета по городскому хозяйству и экологии Думы Дзержинска Фото: Дума Дзержинска

Жителей Дзержинска Нижегородской области станут информировать об организации вывоза крупногабаритного мусора. Об этом сообщает Дума города.

Информировать жителей об организации вывоза крупногабаритного и строительного мусора поручил профильный комитет администрации города.

По мнению членов комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов такая мера будет способствовать снижению числа несанкционированных свалок.

На очередном заседании комитета депутаты Сергей Смирнов, Андрей Касьянов, Константин Фокин, Юрий Шахунц, Владимир Сипров и Евгений Минервин под председательством Александра Платонова рассмотрели повестку из десяти вопросов.

Депутаты заслушали информацию заместителя главы администрации Ольги Сахончик по изменениям в бюджет текущего года и вынесли данный вопрос на заседание комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике и приняли к сведению информацию о готовности городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

Также они обсудили и поддержали изменения в закон Нижегородской области "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области". ИЗМЕНЕНИЯ предусматривают коррективу понятия "прилегающая территория" (к объекту), предлагают создание схемы границ прилегающей территории. Как пояснила заместитель начальника правового управления городской Думы Виктория Спирченкова, изменения помогут осуществить более четкое закрепление территорий в целях поддержания чистоты и порядка за владельцами, ответственными за эксплуатацию здания, строения, сооружения.



Также депутаты поддержали инициативу своих коллег из комитета по предпринимательству, потребительскому рынку, управлению муниципальным имуществом и антимонопольной политике. Она касается сокращения времени ответа на депутатский запрос органов исполнительной власти муниципалитета с 30 до семи дней.

Реализацию приложения №12 к бюджету текущего года депутаты решили более подробно обсудить на заседании комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Дополнительные вопросы у народных избранников возникли при рассмотрении изменений в положение о муниципальном земельном контроле. Коррективы, которые предполагают, в том числе, обозначение мер реагирования в случае выявления незаконных капитальных строений, депутаты поддержали. Евгений Минервин попросил пояснить, какие действенные механизмы предусмотрены, чтобы предупредить размещение на муниципальной земле незаконных торговых точек. Он привел в пример свой округ, где в районе перехода железнодорожных путей (ул.Попова) недобросовестные торговцы ведут продажу открытым способом овощей и фруктов без оформления документов и поинтересовался, возможно, стоит расширить полномочия администрации для эффективного контроля ситуации. Виктория Спирченкова напомнила, что на текущий момент муниципальный контроль осуществляется в девяти различных направлениях. По факту незаконной торговли уполномоченными на проведение контрольных мероприятий составляется соответствующий протокол и выписывается штраф в размере, установленном КОАПП Нижегородской области.

Обсуждая вопрос содержания зон массового отдыха населения в 2018 году и планах на 2019 год, депутаты подняли тему несанкционированных мусорных свалок на территории города. В частности, Александр Платонов высказал мнение о том, что жители не обладают достаточной информацией о том, как вывезти свой крупногабаритный или строительный мусор, и эти сведения им обязательно нужно предоставить.

"Нужно людей больше информировать, в том числе через СМИ, чтобы они знали телефоны компаний, которые занимаются вывозом КГМ. Практика показывает, что даже развешивание объявлений на подъездах дает эффект, свалки в этих районах на 30-40% сокращаются", - сказал Александр Платонов.

Далее депутаты рассмотрели вопрос об обслуживании системы уличного освещения города и поселков городского округа. Евгений Минервин и Сергей Смирнов, в границы округов которых входят городские поселки, напомнили, что после майских природных катаклизмов существенная доля осветительных приборов в поселках не работает.

Депутаты интересовались сроками восстановления освещения в поселках и налаживанием его нормального функционирования на городских улицах, учитывая уменьшение светового дня.

Начальник департамента благоустройства и дорожного хозяйства Вадим Нанаев доложил, что предыдущий контракт завершился в конце июля. В настоящее время готовится аукцион на обслуживание системы уличного освещения города и поселков с начальной (максимальной) суммой в 4,5 млн рублей. При этом фирма "ГСМ" - исполнитель по первому контракту – проводит работы по ремонту фонарей в поселках.

"Думаю, мы выйдем на Думу и зададим вопрос главе администрации о сроках проведения конкурса на следующий год, который уже не за горами, чтобы исключить сложности с освещением города в наступающем году", - уточнил по итогам обсуждения Александр Платонов.

По инициативе Константина Фокина депутаты приняли решение вынести на комитет по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике вопрос об обеспечении финансирования программы освещения объектов социальной сферы города. Ранее по поручению депутатского корпуса данная программа сроком на три года была разработана администрацией города и предусматривала финансирование в размере 24 млн рублей.

На следующее заседание профильного комитета было принято решение пригласить представителя УМВД города с информацией о работе эвакуаторов на территории Дзержинска.