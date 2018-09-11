Синоптики прогнозируют температуру до +26° в Нижегородской области 22-23 сентября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют температуру до +26° в Нижегородской области 22-23 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, сегодня, 21 сентября, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура днём - +19...+24°, ночью - +10...+15°.

В выходные, 22-23 сентября, температура ожидается +21...+26°, ночью - +11...+16°. Ветер юго-западный, с переходом на южный, до 9 м/с.