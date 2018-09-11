Водитель и пассажир УАЗа погибли в "пьяном" ДТП в Краснобаковском районе Нижегородской области 20 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель и пассажир УАЗа погибли в ДТП в Краснобаковском районе Нижегородской области 20 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.



ДТП произошло в 03:00 на 22 км автодороги Красные Баки – Варнавино – Белышево – Ветлуга. Согласно информации, 37-летний водитель автомобиля УАЗ 330306 не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел прав управления транспортным средством.

В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомобиля погибли. Ещё один пассажир, 35-летняя женщина, получила ушиб лба.