Суд оштрафовал жительницу Гагинского района Нижегородской области за оскорбление ребёнка Общество

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Суд оштрафовал жительницу Гагинского района Нижегородской области за оскорбление несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 21 сентября 2018 года.

Установлено, что в июле 2018 года одна из жительниц села Березники оскорбила 16-летнюю потерпевшую, «выражаясь ее адрес нецензурной бранью, а также высказывая реплики, содержащие негативную оценку ее личности".

Мать девочки обратилась в прокуратуру с заявлением об унижении чести и достоинства дочери. По результатам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Суд приговорил 33-летнюю правонарушительницу к штрафу.