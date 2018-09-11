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Происшествия

Две женщины госпитализированы из-за падения в автобусе в Нижнем Новгороде 20 сентября

21 сентября 2018 11:31  [109] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Две женщины госпитализированы из-за падения в автобусе в Нижнем Новгороде 20 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

ДТП произошло в 10:50 на ул. Свободы, 115 в Сормовском районе. Как сообщает УГИБДД, 23-летний водитель автобуса ЛиАЗ 525626, который следовал по маршруту №10, при резком торможении допустил падение пассажиров.

В результате две пожилые женщины были госпитализированы: 66-летняя пенсионерка была отправлена в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом костей носа, ещё одна 63-летняя пассажирка получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лица.

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