Модель Наталья Водянова открыла в Нижнем Новгороде инклюзивный игровой парк Общество

Инклюзивный игровой парк в Автозаводском районе Фото: Фонд "Обнаженные сердца"

Модель Наталья Водянова открыла в Нижнем Новгороде инклюзивный игровой парк. Об этом говорится в сообщении Фонда помощи детям "Обнаженные сердца" - благотворительной организации, созданной моделью, являющейся уроженкой Нижнего Новгорода.

Открытие парка площадью 4,6 тысячи кв.м. состоялось на территории парка имени 777-летия Нижнего Новгорода (Автозаводский район), где с 2006 года уже были установлены некоторые игровые элементы. В 2018 году Фонд модернизировал парк.

Ожидается, что он сможет принять до 250 тысяч посетителей в год. На его территории расположились игровые и спортивные зоны, а также скейт-парк с профессиональными рампами.

Главная отличительная черта модернизированного инклюзивного парка - мультифункциональное спортивное поле с всесезонным покрытием.

Как пояснили в Фонде, задачей проекта является предоставление возможности детям и подросткам с особенностями развития играть и заниматься спортом. Поэтому во всех зонах парка есть специальное оборудование.

Фонд "Обнаженные сердца" создает инклюзивные игровые пространства в рамках программы "Игра со смыслом".