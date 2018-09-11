Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2018 11:46  [507] Модель Наталья Водянова открыла в Нижнем Новгороде инклюзивный игровой парк
21 сентября 2018 10:55  [91] Реверсивное движение будет введено на дороге к п.Шаранга Нижегородской области до июля 2019 года
21 сентября 2018 10:45  [581] Суд оштрафовал жительницу Гагинского района Нижегородской области за оскорбление ребёнка
21 сентября 2018 09:25  [643] Синоптики прогнозируют температуру до +26° в Нижегородской области 22-23 сентября
20 сентября 2018 19:41  [1183] Нижний сегодня: главные события дня
20 сентября 2018 18:38  [840] Почти 40 нижегородских организаций победили в ежегодном конкурсе социальных проектов ЛУКОЙЛа
20 сентября 2018 18:21  [1208] "Цены в III и IV кварталах станут ниже, чем в конце прошлого года", - Андрей Гнеушев
20 сентября 2018 17:45  [174] Активисты "Единой России" проверили ход работ по благоустройству на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде
20 сентября 2018 17:11  [335] Родители одной из школ Нижнего Новгорода обратились к руководству с просьбой не допускать перевода детей в другие учреждения
20 сентября 2018 16:39  [104] Конкурсы профессионального мастерства стартовали на нижегородских машиностроительных предприятиях
Общество

Модель Наталья Водянова открыла в Нижнем Новгороде инклюзивный игровой парк

21 сентября 2018 11:46  [507] Общество
Инклюзивный игровой парк в Автозаводском районе

Инклюзивный игровой парк в Автозаводском районе

Фото: Фонд "Обнаженные сердца"

Модель Наталья Водянова открыла в Нижнем Новгороде инклюзивный игровой парк. Об этом говорится в сообщении Фонда помощи детям "Обнаженные сердца" - благотворительной организации, созданной моделью, являющейся уроженкой Нижнего Новгорода.

Открытие парка площадью 4,6 тысячи кв.м. состоялось на территории парка имени 777-летия Нижнего Новгорода (Автозаводский район), где с 2006 года уже были установлены некоторые игровые элементы. В 2018 году Фонд модернизировал парк.

Ожидается, что он сможет принять до 250 тысяч посетителей в год. На его территории расположились игровые и спортивные зоны, а также скейт-парк с профессиональными рампами.

Главная отличительная черта модернизированного инклюзивного парка - мультифункциональное спортивное поле с всесезонным покрытием.

Как пояснили в Фонде, задачей проекта является предоставление возможности детям и подросткам с особенностями развития играть и заниматься спортом. Поэтому во всех зонах парка есть специальное оборудование.

Фонд "Обнаженные сердца" создает инклюзивные игровые пространства в рамках программы "Игра со смыслом".

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph