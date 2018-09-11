Последние новости рубрики Происшествия
21 сентября 2018 12:10  [218] Два дома сгорели из-за неосторожности при курении в Шарангском районе Нижегородской области 20 сентября
21 сентября 2018 11:31  [108] Две женщины госпитализированы из-за падения в автобусе в Нижнем Новгороде 20 сентября
21 сентября 2018 10:20  [111] Водитель и пассажир УАЗа погибли в "пьяном" ДТП в Краснобаковском районе Нижегородской области 20 сентября
21 сентября 2018 10:05  [131] Расселённый дом сгорел в Ленинском районе Нижнего Новгорода 20 сентября
20 сентября 2018 13:00  [338] Неизвестные в ночь на 20 сентября подожгли автомобиль депутата от ЛДПР Думы Заволжья Нижегородской области Андрея Мельникова
20 сентября 2018 12:09  [299] Экс-начальника нижегородской противопожарной службы осудят за выплату денег несуществующему сотруднику
20 сентября 2018 12:02  [136] Два несовершеннолетних велосипедиста пострадали в ДТП в Нижегородской области 19 сентября
20 сентября 2018 10:49  [1296] Мужчина и женщина погибли на пожаре в Воскресенском районе Нижегородской области 19 сентября
20 сентября 2018 10:38  [217] Мотоциклист сбил 14-летнего школьника в Спасском районе Нижегородской области 19 сентября
20 сентября 2018 09:21  [191] Автомобиль насмерть сбил пожилого пешехода в Ленинском районе Нижнего Новгорода 19 сентября
Происшествия

Два дома сгорели из-за неосторожности при курении в Шарангском районе Нижегородской области 20 сентября

21 сентября 2018 12:10  [218] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Два дома сгорели в результате пожара в Шарангском районе Нижегородской области 20 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в личном жилом доме в селе Роженцово поступило в МЧС в 01:13. В результате пожара сгорели два личных жилых дома с надворными постройками на общей площади 144 кв.метра. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 11 человек личного состава и пять единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph