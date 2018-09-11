Два дома сгорели из-за неосторожности при курении в Шарангском районе Нижегородской области 20 сентября

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Два дома сгорели в результате пожара в Шарангском районе Нижегородской области 20 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.
Сообщение о пожаре в личном жилом доме в селе Роженцово поступило в МЧС в 01:13. В результате пожара сгорели два личных жилых дома с надворными постройками на общей площади 144 кв.метра. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 11 человек личного состава и пять единиц техники.
По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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