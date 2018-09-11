Автопробег "Тест на ВИЧ экспедиция" пройдет в Нижегородской области с 22 по 25 сентября Общество

Фото: организаторы

Автопробег "Тест на ВИЧ экспедиция" пройдет в Нижегородской области с 22 по 25 сентября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Участники автопробега совершают свой путь с июня по ноябрь 2018 года в 30 субъектах РФ. В рамках этого автопробега Минздрав России проводит серию бесплатных анонимных тестирований на ВИЧ-инфекцию и образовательные мероприятия для медицинских работников.

Мероприятия акции в Нижегородской области пройдут с 22 по 25 сентября. Как уточняют организаторы, в Нижний Новгород приедет заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Он посетит Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.