Последние новости рубрики Общество
21 сентября 2018 14:25  [54] Пингвинарий в нижегородском зоопарке "Лимпопо" откроется не раньше 2020 года
21 сентября 2018 13:18  [418] Более 250 жителей Богородского района Нижегородской области прошли обследование в рамках проекта "Здоровый взгляд"
21 сентября 2018 13:16  [88] Автопробег "Тест на ВИЧ экспедиция" пройдет в Нижегородской области с 22 по 25 сентября
21 сентября 2018 11:46  [777] Модель Наталья Водянова открыла в Нижнем Новгороде инклюзивный игровой парк
21 сентября 2018 10:55  [111] Движение транспорта будет ограничено в течение года к Шаранге Нижегородской области
21 сентября 2018 10:45  [812] Суд оштрафовал жительницу Гагинского района Нижегородской области за оскорбление ребёнка
21 сентября 2018 09:25  [771] Синоптики прогнозируют температуру до +26° в Нижегородской области 22-23 сентября
20 сентября 2018 19:41  [1252] Нижний сегодня: главные события дня
20 сентября 2018 18:38  [918] Почти 40 нижегородских организаций победили в ежегодном конкурсе социальных проектов ЛУКОЙЛа
20 сентября 2018 18:21  [1269] "Цены в III и IV кварталах станут ниже, чем в конце прошлого года", - Андрей Гнеушев
Общество

Автопробег "Тест на ВИЧ экспедиция" пройдет в Нижегородской области с 22 по 25 сентября

21 сентября 2018 13:16  [88] Общество

Фото: организаторы

Автопробег "Тест на ВИЧ экспедиция" пройдет в Нижегородской области с 22 по 25 сентября. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Участники автопробега совершают свой путь с июня по ноябрь 2018 года в 30 субъектах РФ. В рамках этого автопробега Минздрав России проводит серию бесплатных анонимных тестирований на ВИЧ-инфекцию и образовательные мероприятия для медицинских работников.

Мероприятия акции в Нижегородской области пройдут с 22 по 25 сентября. Как уточняют организаторы, в Нижний Новгород приедет заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай. Он посетит Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph