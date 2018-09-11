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Бизнес

"Ростелеком" обеспечил Wi-Fi более 150 сельских населённых пунктов в Нижегородской области в I полугодии 2018 года

21 сентября 2018 14:32  [38] Бизнес

"Ростелеком" обеспечил точками доступа Wi-Fi более 150 сельских населённых пунктов в Нижегородской области в I полугодии 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании 21 сентября 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, "Ростелеком" продолжает реализацию проекта "устранения цифрового неравенства" - по строительству точек высокоскоростного доступа в Интернет с использованием Wi-Fi во всех населенных пунктах страны, в которых проживает от 250 до 500 человек. На конец первого полугодия 2018 года точки Wi-Fi запущены в эксплуатацию в 7,2 тысячах населенных пунктов России, в Нижегородской области – в 158 поселках.

Кроме того, течение лета 2018 года "Ростелеком" завершил поэтапный перевод точек Wi-Fi на новую платформу и одну WiFi-сеть. Отмечается, что росту популярности сельского Wi-Fi способствует отмена "Ростелекомом" тарификации доступа в Интернет.

Как сообщается в пресс-релизе, за первые восемь месяцев 2018 года количество пользователей услуг на точках Wi-Fi выросло в семь раз год-к-году, а интернет-трафик за первое полугодие текущего года составил 1,5 Пб, что превышает показатели всего 2017 года. Одновременно доля домохозяйств, которые пользуются проводным доступом в интернет в населенных пунктах, где появилась точка доступа, достигла 19%.

За январь-август 2018 года общая продолжительность местных звонков с универсальных таксофонов выросла более чем в пять раз к аналогичному периоду 2017 года. Напомним, что "Ростелеком" по собственной инициативе обнулил тарифы на местные телефонные соединения с 1 января 2018 года. "Таким образом, практически в каждом населенном пункте страны есть возможность позвонить в райцентр, в соседние деревни, в органы местного самоуправления, в больницу или в школу бесплатно", - отмечается в сообщении.

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