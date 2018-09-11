Депутаты Гордумы поддержали идею создания музея химии в Дзержинске Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутаты Гордумы поддержали идею создания музея химии в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба парламента 21 сентября 2018 года.

На заседании комитета по образованию, культуре, физкультуре и спорту депутаты Наталия Мигунова, Зяки Умяров и председатель комитета Людмила Кемайкина рассмотрели 10 вопросов.

В том числе, члены комитета ознакомились с ходом выполнения Плана мероприятий Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года по направлению "Благополучное общество и развитая социальная сфера", в котором предусмотрено 11 мероприятий.

В ответе на запрос комитета администрация города представила информацию по некоторым их них. Например, реализуя задачу программы "Сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни", в Дзержинске создана сеть спортивных площадок, находящихся в шаговой доступности населения. Так, на территории города Дзержинска функционирует 117 детских спортивных площадок, 22 их них появились в рамках программы "Комфортная городская среда" в 2017-2018 году, на средства фонда "Резерв поддержки территорий" установлено 15 площадок, в летний период 2018 года введены в эксплуатацию четыре спортивных комплекса для занятием воркаутом. В соответствии с адресной инвестиционной программой Нижегородской области на 2017-2019 годы, утверждённой постановлением Правительства Нижегородской области от 03.11.2016 №748, в 2019 году на территории Дзержинска на пересечении улиц Будённого и Самохвалова планируется строительство объекта "Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта".

В рамках рассматриваемого вопроса, депутаты обсудили возможность создания в Дзержинске музея химии. Такое мероприятие тоже прописано в Стратегии. Как пояснила членам комитета заместитель главы администрации Валентина Сахарова, на сегодняшний день под этот объект рассматривается несколько помещений, разработаны концепция, проект и сметы на ремонтные работы. На проведение ремонтных работ необходимо предусмотреть финансирование в размере около 6 млн рублей.

Председатель комитета Людмила Кемайкина заверила, что со своей стороны будет очень активно поддерживать на всех уровнях идею создания ещё одного культурного объекта в Дзержинске. "Музей химии обязательно должен быть в городе", - сказала она.

Кроме того, депутаты рассмотрели информацию об итогах проведения летней оздоровительной кампании детей в 2018 году. За период летних каникул в трех загородных оздоровительных лагерях Дзержинска отдохнуло более двух тысяч человек. Согласно представленным из администрации города данным, прошедшим летом в стационарных загородных детских оздоровительных лагерях "Космос" (ФКП "Завод им. Я.М.Свердлова"), "Салют" (ФГУП "НИИ полимеров"), "Город спорта" (МАУ ДО ДЮСШ "Город спорта") отдохнуло 2326 детей от 6,5 лет до 15 лет включительно. Стоимость путевки в этих лагерях составила от 22 300 руб. до 24 750 руб. Более трех тысяч школьников в течение июня проводили свой досуг в лагерях с дневным пребыванием на базе 37 общеобразовательных организаций и четырёх спортивных школ.