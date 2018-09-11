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Общество

Законопроекты о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста внесены в парламенты 85 субъектов РФ

21 сентября 2018 18:13  [82] Общество
Законопроекты о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста внесены в парламенты 85 субъектов РФ

Законопроекты о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста внесены в парламенты 85 субъектов РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Законопроекты о сохранении льгот для людей предпенсионного возраста внесены в парламенты 85 субъектов РФ. Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", такую информацию озвучил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"На сегодняшний день в парламенты 85 субъектов РФ внесены законопроекты о сохранении региональных льгот для граждан предпенсионного возраста - женщин 55 лет и мужчин 60 лет. В 37 регионах законы о сохранении региональных льгот в прежних возрастных границах уже приняты законодательными собраниями. Из них в 18 субъектах РФ документы подписаны губернаторами. Еще в трех регионах данные законопроекты рассмотрены и приняты в первом чтении. В 45 регионах России законопроекты будут рассмотрены в самое ближайшее время: в большинстве - до конца сентября и в нескольких - в октябре", - сказал Андрей Турчак.

По его словам, сохранение региональных льгот для людей предпенсионного возраста - один из важнейших вопросов, который поднимался в субъектах РФ при обсуждении совершенствования пенсионной системы.

"Поэтому на совместном заседании Генерального совета и Совета руководителей фракций мы приняли решение рассмотреть вопрос о сохранении региональных льгот для людей предпенсионного возраста в осеннюю сессию. Нашу инициативу в своем обращении поддержал президент России Владимир Путин", - напомнил Турчак.

Также секретарь Генсовета отметил, что региональные фракции партии чрезвычайно оперативно выполнили работу по законодательной реализации решения, принятого на совместном заседании Генерального совета и Совета руководителей фракций.

"Мы проследим за тем, чтобы в ближайшее время все оставшиеся регионы приняли данный законопроект. Однако наша работа на этом не заканчивается. Учитывая социальную значимость вопроса, "Единая Россия" в каждом регионе возьмет на парламентский контроль исполнение данных законов", - заключил он.

Напомним, 7 сентября на внеочередном заседании депутаты фракции "Единая Россия" в региональном парламенте разработали соответствующие законопроекты о сохранении права на получение льгот женщинами с 55 лет, мужчинами - с 60 лет. Изменения коснутся четырех законов Нижегородской области, согласно которым граждане старшего поколения, вне зависимости от изменений параметров пенсионной системы, будут продолжать получать выплаты, предусмотренные региональным законодательством.

Речь идет о ветеранах труда, ветеранах боевых действий, членах семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, лицах, приравненных к ветеранам труда. Еще один закон, который депутаты намерены изменить, касается льготы по транспортному налогу в виде снижения ставки налога на 50% для граждан старшего возраста - владельцев транспортных средств с мощностью двигателя до 150 л.с.

Секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы Денис Москвин отметил, что нижегородские единороссы оперативно отреагировали на позицию главы государства и внесли поправки в региональное законодательство. Законопроекты будут рассмотрены на ближайшем заседании регионального парламента 27 сентября 2018 года.

"Это очень чувствительный вопрос для наших граждан, и мы должны дать им уверенность в том, что все положенные выплаты будут предоставлены в полном объеме", - подчеркнул Денис Москвин.

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