Десять нижегородских каратистов стали новыми участниками проекта "Лидеры спорта" Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Десять нижегородских каратистов стали новыми участниками проекта "Лидеры спорта". Об этом в пресс-службе правительства области сообщили 21 сентября 2018 года.

Форму спортсменам вручил руководитель проекта, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеслав Василевский. Проект реализуется в Нижегородской области при поддержке главы региона Глеба Никитина



"Все эти ребята присутствовали на открытии проекта "Лидеры спорта", которое посетил и глава региона Глеб Никитин. Сегодня спортсмены получили экипировку и финансовую поддержку для поездки на соревнования: 25 октября они отправятся на Кубок мира, который пройдет на Мальте", - заявил Вячеслав Василевский.

"Для наших спортсменов такая поддержка исключительно много значит. Ребята занимаются карате более 10 лет и давно шли к высоким достижениям: были чемпионами России, многие из них входят в сборную РФ по восточным единоборствам. Участие в проекте "Лидеры спорта" дает им огромный стимул к дальнейшим тренировкам и хорошим результатам", - рассказал тренера клуба "Волгарь" Родион Парфенов.

Напомним, проект "Лидеры спорта" реализуется в Нижегородской области при поддержке главы региона Глеба Никитина. Он направлен на профессиональную подготовку спортсменов и индивидуальный подход к каждому для достижения самых высоких результатов. В проекте принимают участие спортсмены Нижегородской области по пяти видам спорта: дзюдо, самбо, каратэ, фигурное катание, художественная гимнастика. Цель "Лидеров спорта" - раскрыть молодые таланты и вырастить новых "звезд спорта".

По мнению Глеба Никитина, проект является своего рода лифтом между массовым спортом и спортом высших достижений. "Мы должны обеспечить у молодежи понимание того, что все зависит только от их таланта. Проект уникален тем, что он идет от спортсменов. Я всегда поддерживаю инициативы, которые идут от самих людей. В данном случае, я вижу, насколько у Вячеслава глаза горят. У нас хорошие результаты в 2017 году – наши спортсмены завоевали на международных соревнованиях более 330 медалей разного достоинства, у нас создана хорошая инфраструктура, в том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, главное, у нас есть талантливые тренеры. Поэтому проект очень важен для региона", - заявил Глеб Никитин.