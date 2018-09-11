Нижегородская школьница победила во всероссийском конкурсе "Эколидер" Общество

Екатерина Дерябина с родителями Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Нижегородская школьница победила во всероссийском конкурсе "Эколидер". Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единая Россия".

Победительницей стала ученица 8-го класса средней школы №9 города Павлово Екатерина Дерябина. Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" организовало ей поездку в "Артек".

Конкурс проводится движением "Сделаем вместе!" в рамках партийного проекта "Здоровое будущее". В нем приняли участие более 700 школьников из 80 регионов России. На уровне регионов, а затем федеральной конкурсной комиссией были выбраны самые активные участники акции, которые провели наибольшее количество интересных и качественных мероприятий. Победители получили путевки в международный лагерь "Артек".

Нижегородская победительница вернулась из Крыма 21 сентября.

"Смена была очень насыщенная и интересная. Мы ходили на уроки, играли в футбол, купались в море, ходили в музеи, на экскурсии. Особенно запомнилась поход на гору Аю-Даг. Но больше всего мне понравились уроки химии, на которых проводили разные лабораторные исследования и опыты", - поделилась впечатлениями Екатерина Дерябина.

Школьница рассказала о своей работе, которую провела для участия в конкурсе.

"Мы с учителем организовали много мероприятий для конкурса. Я брала пробы воды из нашего местного водоема в селе Таремское и из водопровода, проводила исследования химического состава. Оказалось, что вода из-под крана, конечно, чище, чем из пруда, но пить ее сырой тоже нельзя, надо кипятить. Чтобы качество воды было лучше, в нашем селе нужно менять водопроводные трубы и ставить новые системы очистки воды. Также я два раза организовала субботник, на котором вместе с друзьями, родными и жителями мы убирали территорию вокруг пруда в нашем селе", - рассказала Екатерина Дерябина.

Мама школьницы Марина Дерябина отметила, что конкурс привлекает не только учеников, но и их родителей, друзей к решению проблем водных ресурсов в родном поселке или селе, мотивирует к социальной активности и формирует ответственное и бережное отношение к родной природе.

"Я благодарна организаторам за эту предоставленную возможность. Катя научилась заниматься проектной деятельностью, научилась ее презентовать, выступать перед ребятами, обобщать свой опыт, организовывать совместную работу. И в награждение - путевка в "Артек". Уверена, что у нее на всю жизнь останется в памяти это яркое впечатление, эти эмоции", - рассказала Марина Дерябина.