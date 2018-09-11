Почти 20 детсадов и школ Кстовского района могут с октября остаться без горячей воды из-за долгов Общество

Почти 20 бюджетных детсадов и школ Кстовского района Нижегородской области могут с октября остаться без горячей воды из-за долгов. Об этом сообщает ПАО "Т Плюс".

"В преддверии начала отопительного сезона Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" выражает озабоченность состоянием платежной дисциплины бюджетных учреждений Кстова. Общая сумма долга за горячее водоснабжение и отопление всех бюджетных учреждений Кстовского района по состоянию на 20 сентября 2018 года превысила 38 млн рублей", - говорится в сообщении.

Руководителям 18 бюджетных учреждений этого города 19 сентября были направлены уведомления о необходимости погашения задолженности за горячую воду. Адресатами уведомлений стали бюджетные учреждения, систематически нарушающие сроков оплаты потребленной коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Уведомления также направлены в администрацию и прокуратуру Кстовского района.

Администрация Кстовского района предупреждена о том, что в случае неоплаты задолженности в течение трех дней с момента получения документа поставщик услуги имеет право прекратить горячее водоснабжение в установленном действующим законодательством РФ порядке. При этом на должников будут возложены расходы по осуществлению прекращению и последующему восстановлению подачи горячей воды. Прекращение горячего водоснабжения, планируется с 9 октября, в случае неисполнения учреждениями законных требований по оплате.

"Мы неоднократно обращали внимание администрации Кстовского района на необходимость решения проблемы погашения долга. Однако задолженность продолжает нарастать, и это особенно тревожно накануне старта отопительного сезона, тем более, что пуск тепла в первую очередь осуществляется как раз учреждениям социальной сферы. Учитывая, что в отношении должника могут быть предприняты серьезные меры, их руководство должно осознавать свои обязанности и ответственность за обеспечение комфортных условий пребывания детей в данных учреждениях", - подчеркнул директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

СПРАВКА:

Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".