Проекты на 1,3 млрд рублей одобрил нижегородский совет по земельным отношениям 21 сентября Экономика

Здание правительства Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проекты на 1,3 млрд рублей одобрил совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В перечне проектов, выделение земельных участков под которые одобрил совет - мостовые переходы через р.Узола в Городецком районе и через р.Мига в Спасском районе.

Также планируется строительство центра культуры в р.п.Вознесенское. Стоимость возведения объекта составит 155 млн рублей, заявителем выступила администрация Вознесенского района.

Кроме того, совет одобрил выделение участка для строительства общежития Саровского физико-технического института с инвестициями в 400 млн рублей.

В целом совет по земельным и имущественным отношениям на заседании 21 сентября одобрил 31 заявку на выделение участков.

"Общий объем инвестиций по одобренным проектам составит около 1,3 млрд рублей, рабочих мест планируется около 20", - сказал рассказал министр имущественных и земельных отношений Сергей Баринов, под чьим председательством прошло заседание.

Напомним, что совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве региона создан по поручению главы Нижегородской области Глеба Никитина в июле текущего года.

Совет рассматривает вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества. Вопросы исполнения решений ранее действовавшего инвестиционного совета и принятия решений по объектам культурного наследия региона также вошли в компетенцию данного органа.