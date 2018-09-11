Более 12 тысяч мероприятий по формированию здорового образа жизни прошли в Нижегородской области в сентябре Общество

Заседание региональной антинаркотической комиссии Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Более 12 тысяч мероприятий по формированию здорового образа жизни прошли в Нижегородской области в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Такую информацию озвучил глава нижегородской области Глеб Никитин 21 сентября на очередном заседании региональной антинаркотической комиссии.

"У нас ведется активная профилактическая работа. Только в сентябре в регионе прошло более 12 тысяч мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, для 130 000 детей и их родителей. Это стало результатом совместных действий образовательных организаций, учреждений здравоохранения и социальной политики совместно с ГУ МВД РФ по Нижегородской области в рамках межведомственной операции "Дети России-2018. Эта работа будет продолжена", - сказал Глеб Никитин.

Члены комиссии обсудили вопросы об организации работы по профилактике наркомании и наркопреступности на территории Арзамасского района Нижегородской области и в Дзержинске, а также мероприятия по осуществлению контроля за осужденными, страдающими наркоманией, чье наказание не связано с изоляцией от общества, но на которых возложена обязанность пройти курс лечения и реабилитации.

"Очень важным вопросом, который мы сегодня обсудили, стал вопрос о реализации на территории региона государственной антинаркотической политики", - отметил исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко.

В этой связи в рамках деятельности антинаркотической комиссии было принято решение усилить межведомственное взаимодействие органов государственной власти Нижегородской области и органов местного самоуправления по вопросам реализации форм профилактического воздействия на наркозависимых, включая социальную адаптацию; разработать порядок оказания помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях (соответствующее поручение дано организациям социального обслуживания).

"Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами выработать комплекс дополнительных мер по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года", - подчеркнул Сергей Шевченко.

Представители ведомств рассказали о последствиях употребления наркотиков для здоровья человека, об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их незаконный оборот.