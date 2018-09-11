Олимпиаду и уроки Национальной технологической инициативы хотят организовать для нижегородских школьников Общество

Олимпиаду и уроки Национальной технологической инициативы (НТИ) хотят организовать для школьников Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил поддержать это направление.

"Необходимо прикладывать максимум усилий для развития технического творчества. Система получения инженерных навыков, начиная со школы, поможет в перспективе сформировать базу высококвалифицированных кадров для промышленности и науки", - сказал глава региона.

"Национальная технологическая инициатива уделяет большое внимание именно образовательным проектам и Нижегородская область не может остаться в стороне от этой работы. Уверен, что ребятам будет интересно узнать о направлениях НТИ и принять участие в Олимпиаде, которая к тому же даст преимущества при поступлении в ВУЗы", - добавил Глеб Никитин.

По данным министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области, работа по проведению уроков и Олимпиады НТИ будет вестись правительством региона совместно с Нижегородским государственным университетом им. Н.И.Лобачевского и детским технопарком "Кванториум Нижний Новгород".

СПРАВКА:

Олимпиада НТИ - это уникальный формат инженерных состязаний для школьников 8-11 классов, направленный на выявление и развитие талантливых детей, способных решать сложные междисциплинарные задачи.

Олимпиада проходит по 19 образовательным профилям, связанным с развитием "рынков будущего", - беспилотным транспортом, интеллектуальной энергетикой, малой космонавтикой, нейро- и биотехнологиями и другими передовыми научными областями.

Направления Олимпиады соответствуют отраслевым приоритетам Национальной технологической инициативы - программы глобального технологического лидерства России к 2035 году.