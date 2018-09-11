Нижегородское Теплоэнерго намерено к 2022 году автоматизировать свои котельные и тепловые пункты Общество

Фото: пресс-служба Теплоэнерго

Нижегородское Теплоэнерго намерено к 2022 году автоматизировать свои котельные и тепловые пункты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Информацию об автоматизации и выводе в систему диспетчеризации данных со всех котельных и тепловых пунктов заявил генеральный директор компании Илья Халтурин в ходе международного Digital саммита, который проходил на Нижегородской ярмарке с 19 по 21 сентября.

"Автоматизация и диспетчеризация котельных и тепловых пунктов - одно из важнейших перспективных направлений работы Теплоэнерго. Сейчас на предприятии автоматизирована половина объектов и используются программные продукты пяти систем автоматизации, которые были установлены на котельных и тепловых пунктах в разные годы. Постепенно они переводятся в единую автоматизированную систему управления теплоснабжением и будут контролироваться и управляться из диспетчерского центра Теплоэнерго. Чтобы обеспечить безопасность объектов и не зависеть от сторонних организаций в столь важном вопросе, компания приняла решение разрабатывать единую автоматизированную систему самостоятельно", - сообщил Илья Халтурин.

По словам Ильи Халтурина, работа в этом направлении идет очень активно и до конца 2018 года диспетчеры Теплоэнерго увидят данные более чем с 75 объектов в новой системе.

Средства автоматизации и диспетчеризации уже сейчас позволяют дистанционно контролировать, регулировать и изменять параметры работы оборудования котельных и теплопунктов, что дает возможность оперативно предотвращать нештаные ситуации. Единая автоматизированная система также позволит накапливать, анализировать и систематизировать данные по всем объектам.

Еще одно перспективное направление - это организация дистанционно доступа сотрудников с мобильных устройств к одному из главных сервисов – информационно-графической системе "ТеплоГраф". Доступ к данным ТеплоГрафа поможет работнику на месте увидеть всю историю объекта, грамотно организовать работу, своевременно заказать необходимые детали и спланировать схему отключений и переключений.

Программная платформа в настоящее время проходит финальную доработку, параллельно планируется закупка планшетов для сотрудников.

Третье направление - совершенствование работы контакт-центра и расширение его возможностей.

"Мы понимаем важность оперативного реагирования и решения вопросов конечных потребителей. Эту же задачу перед нами ставит руководство города. Созданная в контакт-центре Теплоэнерго система работы с клиентами позволяет нам решать более половины вопросов уже при первом обращении. Для удобства клиентов мы расширили каналы связи: нам можно позвонить, написать смс, электронное письмо, обратиться через форму на сайте. В этом году Теплоэнерго подключилось к информационной системе "Наш Нижний", и теперь все заявки от потребителей поступают к нам в личный кабинет и по этому каналу", - отметил Илья Хальтурин.

Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов обозначил генеральному директору АО "Теплоэнерго" Илье Халтурину первоочередные задачи: качественную подготовку к отопительному периоду 2018-2019 годов и активизацию работы с обращениями граждан.