Соревнования в рамках Спартакиады законодательных органов власти прошли в г.о.Бор Нижегородской области 21 сентября Спорт

Фото: пресс-служба ЗС НО

Соревнования в рамках Спартакиады законодательных органов власти прошли в г.о. Бор Нижегородской области 21 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по социальным вопросам Заксобрания Надир Хафизов, представители регионального парламента, Земских собраний, Городских дум, Советов депутатов городских округов Нижегородской области. Всего в этот день соревновалось около 100 человек. Участники мероприятия соревновались в мини-футболе, бильярде и домино.

Надир Хафизов выступил перед участниками соревнований с приветственным словом. Он пожелал всем незабываемых впечатлений и побед, достигнутых в честной борьбе. "Спартакиада – традиционное мероприятие, организуемое Законодательным Собранием Нижегородской области. У всех его участников есть уникальная возможность почувствовать себя частью единого коллектива, а также проявить свои лидерские качества, сплоченность, волю к победе. Хочу отметить, что законотворческую работу со спортом многое роднит. И в том, и в другом случае - это индивидуально–коллективное целедостижение при соблюдении правил", - отметил Надир Хафизов.

Отмечается, что главная задача соревнований - популяризация здорового образа жизни, укрепление здоровья и создание условий для активных занятий физической культурой и спортом, а также стимулирование развития материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта. В этот раз прошли соревнования по мини-футболу, бильярду и домино.

"Сегодня очень важно показывать, что спорт – это модно и престижно. И если не всем суждено стать олимпийскими чемпионами, то внести вклад в развитие массового спортивного движения может каждый. И сегодняшнее мероприятие яркий тому пример. Каждый, кто сейчас выйдет на старт соревнований, собственным примером покажет положительное отношение к физкультуре и здоровому образу жизни. От себя хочу пожелать, чтобы всем присутствующим эта игра подарила атмосферу здорового азарта, дружеские шутки, радость участия", - подчеркнул руководитель аппарата Законодательного собрания, председатель физкультурно-спортивного клуба "Парламент" Дмитрий Егоров.

В соревнованиях по мини-футболу 1 место заняла команда г.о.г Бор , 2 место – команда г.о.г. Семеновский , 3 место – команда Тоншаевского района.

Команда из г.о.г.Бор заняла 1 место в турнире по бильярду. На 2 месте – команда Городца, на 3 месте – команда городской Думы Нижнего Новгорода.

Лучшими в соревнованиях по домино стали представители Тоншаевского района, на 2 месте команда Законодательного Собрания Нижегородской области, на 3 месте - Городца.



СПРАВКА:

Одиннадцатая Спартакиада законодательных (представительных) органов власти проходит в течение года в разных городах и районах области. Всего в программу соревнований войдут 15 видов спорта, среди которых лыжные гонки, зимняя рыбалка, настольный теннис, плавание, бильярд, шашки, дартс, мини-гольф. А также стрельба из пневматической винтовки, шахматы, мини-футбол, домино, туристический слет, летняя рыбалка, волейбол.