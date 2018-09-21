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Бизнес

Более 10 тысяч представителей энергетической отрасли примут участие в "Российской энергетической неделе" в октябре

22 сентября 2018 11:06  [79] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 10 тысяч представителей энергетической отрасли примут участие в Международном форуме "Российская энергетическая неделя", который пройдет 3–6 октября 2018 года в Москве. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 22 сентября.

Накануне состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению форума под председательством министра энергетики Александра Новака. В нём также приняли участие советник президента РФ Антон Кобяков, представители министерств и ведомств, правительства Москвы, а также крупнейших энергетических компаний.

Александр Новак отметил, что "Российскую энергетическую неделю" планируют посетить 10 тысяч представителей отрасли и отметил обширное представительство глав иностранных отраслевых министерств и ведомств. Особый интерес к Форуму проявили делегации из стран Африки и АТР. "На площадке Форума пройдут встречи представителей ОПЕК, Форума стран-экспортеров газа, ООН. Также появятся новые форматы, в рамках которых свои проекты представят компании-лидеры отрасли", - рассказал он.

Антон Кобяков, в свою очередь, подчеркнул, что участие в Международном форуме иностранных высокопоставленных лиц "позволит вывести дискуссию о будущем развития электроэнергетики на новый уровень". "Большой интерес к мероприятию вызван тем, что повестка Форума в этом году включает в себя не только обсуждение будущего глобальной энергетики, но и поднимает важные вопросы комплексного экономического развития территорий. Одной из главных тем деловой программы станет расширение совокупных возможностей Арктического региона Российской Федерации в ходе сессии "Энергетический потенциал Арктики: реализация проектов и развитие логистики", – сказал советник президента.

Замминистра энергетики РФ Антон Инюцын заметил, что дискуссии в рамках деловой программы Форума охватят все аспекты энергетической отрасли. "Деловая программа „Российской энергетической недели“ стала насыщеннее, количество мероприятий увеличилось на четверть. Впервые в рамках Форума пройдет дискуссия на геополитические темы – "Геополитические сценарии и ТЭК: новая реальность", – обратил внимание он.

Отмечается, что по традиции на площадке РЭН пройдет всероссийское совещание "О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 года". Также состоится подведение итогов четвертого всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК". Антон Инюцын особо поблагодарил компании ТЭК и журналистов, освещающих темы энергетики, за активное участие в конкурсе – жюри получило более 400 работ из 50 регионов страны.

Кроме того, организаторы РЭН–2018 уже второй год подряд проведут Молодежный день, в рамках которого молодые специалисты смогут ознакомиться с энергетическими разработками и пообщаться с представителями отрасли. Ожидается, что в мероприятии примут участие более четырёх тысяч студентов.

СПРАВКА:
Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН)пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Общее число участников РЭН-2017 превысило 10 тысяч человек. Количество иностранных стран-участниц московской площадки РЭН-2017 составило 94.

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