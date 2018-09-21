Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл магнитогорский "Металлург" со счётом 3:2 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 21 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Игра прошла в Нижнем Новгороде. На третьей минуте счёт открыл нижегородец Данил Веряев, но через семь минут гости забили ответную шайбу в исполнении Виктора Антипина. Во втором отрезке "Торпедо" отметилось вторым голом Веряева и Дениса Паршина, в ответ забил шайбу игрок "Металлурга" Деннис Расмуссен. По итогам третьего периода счёт остался 3:2 в пользу нижегородцев.

"В целом игрой я доволен. В последних трех-четырех матчах мы немного потеряли свою систему игры в активное давление. Работали над данным компонентом на тренировках, и, думаю, соперник это ощутил. Мы не ждали ошибок соперника, а сами заставляли его эти ошибки совершать. Мы вернули нашу игру, ребята бились до конца, лавка была живая, это были отличные командные взаимодействия", - прокомментировал матч главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски.

По итогам девятого матча КХЛ "Торпедо" набрало 12 очков, у "Металлурга" - 10 очков.

Следующие матчи нижегородцы проведут 26, 28 и 30 сентября с "Адмиралом", "Амуром" и "Куньлунь Ред Стар".