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Спорт

Более трёх тысяч человек примут участие в "Дне эстафет" в Нижнем Новгороде 23 сентября

22 сентября 2018 12:54  [248] Спорт

Более трёх тысяч человек примут участие в "Дне эстафет" в Нижнем Новгороде 23 сентября 2018 года. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Как сообщается в пресс-релизе, праздник бега станет первым этапом цикла спортивных мероприятий "Фестиваль рекордсменов" – самого масштабного спортивного события Нижегородской области, посвященного 800-летию Нижнего Новгорода.

Открытие "Дня эстафет" состоится в 10.00 на пл. Минина и Пожарского. Затем будет дан старт эстафете CheckPoint, состоящей из 10 этапов, в каждом из которых своё задание: на силу, выносливость, точность, гибкость, координацию и так далее.

Также в рамках мероприятия пройдёт "Восьмёрка" – вертикальная эстафета по Чкаловской лестнице.

Кроме того, для самых маленьких участников спортивного праздника предусмотрена эстафета "Конфета", также вместе с детьми родители смогут поучаствовать в эстафете "Семейная".

Также в этот день пройдёт 69-й легкоатлетический пробег на призы правительства Нижегородской области и 92-й легкоатлетический пробег на призы газеты "Нижегородская правда". "По традиции пробеги соберут школьников и студентов, представителей техникумов и колледжей, ДЮСШ, СДЮСШОР, ФОКов, коллективов предприятий и организаций. Каждый забег будет наполнен борьбой, азартом, эмоциями. Особое внимание привлечёт забег сильнейших. Для его участников эстафета длиннее на один этап – нулевой: полтора круга по площади Минина и Пожарского (800 м). Здесь разыгрываются специальные призы заслуженных мастеров спорта Валентины Фокиной (у женщин) и Александра Брылина (у мужчин)", - говорится в сообщении.
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В "День эстафет" также состоятся показательные выступления от федерации силового экстрима, инновационная эстафета на сигвеях, забеги на беговелах, интерактивная зарядка Zumba, мастер-класс по армрестлингу и йоге, выступления нижегородских творческих коллективов и многое другое.

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