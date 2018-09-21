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Происшествия

Здание бывшего КЗ "Юпитер" горело в Нижнем Новгороде 21 сентября

22 сентября 2018 18:17  [215] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Здание бывшего концертного зала "Юпитер" горело в Нижнем Новгороде 21 сентября 2018 года. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании в Нижегородском районе поступило в ЦУКС МЧС в 16.47. Согласно информации, в результате пожара обгорел мусор в здании на площади 30 кв. метров.

Для ликвидации последствий пожара на месте происшествия работали 42 человека и 11 единиц техники. Причины пожара пока уточняются.

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Теги:
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