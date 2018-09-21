Здание бывшего КЗ "Юпитер" горело в Нижнем Новгороде 21 сентября

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Здание бывшего концертного зала "Юпитер" горело в Нижнем Новгороде 21 сентября 2018 года. Данную информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании в Нижегородском районе поступило в ЦУКС МЧС в 16.47. Согласно информации, в результате пожара обгорел мусор в здании на площади 30 кв. метров.
Для ликвидации последствий пожара на месте происшествия работали 42 человека и 11 единиц техники. Причины пожара пока уточняются.
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