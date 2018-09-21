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Общество

Волонтеры ищут помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде 15-летней Карины Минеевой

23 сентября 2018 08:51  [380] Общество
Фото ПСГ Рысь

Фото ПСГ Рысь

Волонтеры ищут помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде 15-летней Карины Минеевой. Об этом поисково-спасательная группа (ПСГ) "Рысь" сообщила 22 сентября 2018 года.

Согласно информации, 22 сентября в 7:30 Карина ушла из дома по ул. Советской Армии и пропала.

Приметы: плотного телосложения, рост 160 см, волосы каштановые по плечи, глаза серые. Была одета в розовую ветровку с синими рукавами, черно-белую кофту, темные лосины, обута в бело-розовые кроссовки с синими вставками, с собой был розовый рюкзак.

Особые приметы: шишка на нижней губе справа и на левой руке порезы.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 283-82-00 (волонтеры), 102 (полиция).

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