III Международная выставка "АРТ Россия – 2018" пройдет в Нижнем Новгороде 6-14 октября Культура и отдых

III Международная выставка живописи, графики, скульптуры, фотографии и декоративно-прикладного искусства "АРТ Россия – 2018" пройдет в Нижнем Новгороде 6-14 октября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области 23 сентября 2018 года.

Участниками фестиваля станут более 250 художников из 24 городов России и стран зарубежья, отмечается в информации. В рамках программы планируются тематические мероприятия, арт-конференции, круглые столы и дискуссионные встречи, экскурсии, арт-показы, Венецианский карнавал, фестиваль огненной скульптуры и стрит-арт проекты.

Среди участников такие имена, как Дмитрий Кустанович (Санкт-Петербург), Петр Фролов (Москва), Алексей Гарин (Нижний Новгород), Альберт Тимиршин (Казань), Евгений Гавлин (Москва), Елена Полуян (Москва) и другие.

У нижегородцев появится уникальная возможность познакомиться с современным итальянским искусством в рамках выставки "Итальянцы в России", посмотреть экспозицию греческих художников "Путь единства" и посетить дружелюбный стенд "Искусство Грузии".

В день открытия в павильоне № 1 будет организована выставка венецианских масок и атрибутов для карнавала из частной коллекции на стенде художника Алексея Гарина в рамках выставки "Дыхание Венеции", мастер-класс по старинным танцам от школ исторического танца, создание большого венецианского полотна в технике лоскутной живописи для всех желающих от Натальи Воробьевой, модный показ дизайнера Елены Живниной с элементами маскарада и мастер-классы от Артели нижегородских кукольников по созданию карнавальных масок.

7 октября на уличной площадке между павильонами № 1 и № 3 пройдет фестиваль керамики "Круговорот". Уличное пространство займут художники стрит-арт направления.

СПРАВКА:

"АРТ Россия-2018" – это мероприятие, позволяющее одновременно в едином выставочном пространстве увидеть работы современных художников и мастеров со всей России и других стран мира. Важная особенность подобных проектов – личное присутствие авторов. С художниками можно пообщаться на их стендах, принять участие в мастер-классах и понаблюдать за процессом творчества.