Жилой дом, две бани и гараж сгорели 23 сентября в Нижегородской области Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Жилой дом, две бани и гараж сгорели 23 сентября 2018 года в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в с. Саитовка, Починковского района загорелся личный жилой дом на площади 32 кв. метров. Обгорела внутренняя отделка дома.

Также поступили сообщения о загорании бани в д.Большое Сескино Дальнеконстантиновского района. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка бани на площади 20 кв. метров. Кроме того, в д. Бурцево, Балахнинского района сгорела баня на площади 24 кв. метров.

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС тушили пожар в гараже Автозаводского района на площади 20 кв. метров. Для ликвидации последствий привлекались 17 человек и четыре единицы техники.