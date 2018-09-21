Жилой дом, две бани и гараж сгорели 23 сентября в Нижегородской области

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Жилой дом, две бани и гараж сгорели 23 сентября 2018 года в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, в с. Саитовка, Починковского района загорелся личный жилой дом на площади 32 кв. метров. Обгорела внутренняя отделка дома.
Также поступили сообщения о загорании бани в д.Большое Сескино Дальнеконстантиновского района. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка бани на площади 20 кв. метров. Кроме того, в д. Бурцево, Балахнинского района сгорела баня на площади 24 кв. метров.
В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС тушили пожар в гараже Автозаводского района на площади 20 кв. метров. Для ликвидации последствий привлекались 17 человек и четыре единицы техники.
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