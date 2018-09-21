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Общество

Резкое похолодание пришло в Нижегородскую область с 24 сентября

24 сентября 2018 09:25  [1061] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Резкое похолодание пришло в Нижегородскую область с 24 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным синоптиков, сегодня, 24 сентября, температура воздуха упала до +13...+18°. В течение дня ожидается дождь, местами – облачно с прояснениями. Ветер – юго-западный, 2-7 м/с. Температура ночью - +7...+12°.

В ближайшие два дня температура будет продолжать снижаться: +10...+15° во вторник, +8...+13° в среду. Местами ожидаются дожди. Ветер юго-западный и западный, 8-13 м/с.

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