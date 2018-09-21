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Общество

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с землёй на 7,5 млн рублей

24 сентября 2018 10:02  [130] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывший сотрудник сельской администрации в Кстовском районе Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с земельными участками на 7,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 24 сентября 2018 года.

Прокуратура Нижегородской области направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего специалиста сельской администрации в мошенничестве с земельными участками на 7,5 млн рублей

Согласно информации, 46-летний житель Нижнего Новгорода обвиняется в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, используя подложные документы о выделении сельским поселением земельных участков для жилищного строительства и огородничества, выданные в 90-х годах, обвиняемый в 2011-2012 годах приобрел права на четыре участка на территории городской агломерации и на один участок в городской черте Нижнего Новгорода. Совокупный ущерб составил более 7,5 млн рублей.

Санкция ч.4 ст. 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Уголовное дело направлено в Кстовский городской суд.

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