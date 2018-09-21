Суд приговорил жителя Богородска Нижегородской области к 9,5 годам колонии за разбойные нападения на пенсионерок Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил жителя Богородска Нижегородской области к 9,5 годам колонии за разбойные нападения на пожилых женщин. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 24 сентября 2018 года.

Судом установлено, что 46-летний мужчина совместно с неустановленным следствием подельником совершили ряд разбойных нападений. В период с июля по сентябрь 2017 года злоумышленники ночью проникали в дома одиноких пенсионерок, будили их светом от фонаря и, угрожая применением ножа, требовали передать пенсионные накопления и иное ценное имущество. В ряде случаев отбирали у жертв сотовые телефоны, чтобы последние не смогли вызвать полицию. Действуя таким образом, они похитили более 144 тысяч рублей.

Обвинение было предъявлено по пяти преступлениям по ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище).

Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима.