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Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Раисы Дунаевой

24 сентября 2018 10:49  [79] Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Раисы Дунаевой. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил 24 сентября 2018 года.

Согласно информации, 23 сентября около 19 часов 88-летняя женщина ушла со скамейки в районе пр. Ленина, 91 и пропала.

Приметы: рост 160 см, волосы светло-каштановые, глаза голубые. Была одета в серую ветровку с капюшоном, синюю олимпийку, синие джинсы и сиреневые кроссовки.

Если вы можете что-то сообщить о местонахождении женщины, просьба позвонить на горячую линию отряда "Волонтер" 291-51-51 или в полицию (102).

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