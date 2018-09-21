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Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Раисы Дунаевой. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил 24 сентября 2018 года.
Согласно информации, 23 сентября около 19 часов 88-летняя женщина ушла со скамейки в районе пр. Ленина, 91 и пропала.
Приметы: рост 160 см, волосы светло-каштановые, глаза голубые. Была одета в серую ветровку с капюшоном, синюю олимпийку, синие джинсы и сиреневые кроссовки.
Если вы можете что-то сообщить о местонахождении женщины, просьба позвонить на горячую линию отряда "Волонтер" 291-51-51 или в полицию (102).
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