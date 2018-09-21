Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Раисы Дунаевой Общество

Фото: ПСО "Волонтер"

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшей в Нижнем Новгороде Раисы Дунаевой. Об этом поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил 24 сентября 2018 года.

Согласно информации, 23 сентября около 19 часов 88-летняя женщина ушла со скамейки в районе пр. Ленина, 91 и пропала.

Приметы: рост 160 см, волосы светло-каштановые, глаза голубые. Была одета в серую ветровку с капюшоном, синюю олимпийку, синие джинсы и сиреневые кроссовки.

Если вы можете что-то сообщить о местонахождении женщины, просьба позвонить на горячую линию отряда "Волонтер" 291-51-51 или в полицию (102).