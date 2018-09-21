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Спорт

ФК "Нижний Новгород" проиграл волгоградскому "Ротору" со счётом 1:2

24 сентября 2018 11:22  [272] Спорт

Фото: ФК "Нижний Новгород"

ФК "Нижний Новгород" проиграл волгоградскому "Ротору" в матче 13-го тура Футбольной национальной лиги 23 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Встреча проходила на стадионе "Волгоград Арена", его посетили 25705 зрителей.

В команде хозяев пенальти реализовал Андрей Мязин, также гол забил Камиль Муллин, за нижегородцев отличился Максим Палиенко.

"Мы больше контролировали мяч и создали больше моментов для взятия ворот соперника, но в первом тайме не смогли их реализовать. Футбол состоит из ошибок. Мы допустили их на одну больше. Ну и, конечно же, самим надо забивать". – прокомментировал игру главный тренер нижегородцев Дмитрий Черышев.

По итогам матча "Нижний Новгород" сохранил седьмую строчку рейтинга (19 очков), "Ротор" - на 17 позиции (13 очков).

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