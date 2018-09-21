Около 4,3 тысячи школьников участвовали в онлайн-олимпиаде "Кибервызов" от Ростелекома Общество

Фото: пресс-служба "Ростелекома"

Около 4,3 тысячи школьников из большинства регионов России, а также стран СНГ участвовали в онлайн-олимпиаде по информационной безопасности "Кибервызов" от Ростелекома. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Олимпиада проводилась для школьников 8-11-х классов, владеющих навыками программирования.

На олимпиаду зарегистрировались 4,3 тысячи школьников из большинства регионов России, а также стран СНГ. Несколько дней ребята решали задачи, чтобы оказаться в числе 80 финалистов.

"По их рассказам, пришлось непрерывно работать пять суток подряд с короткими перерывами на сон. Количество начисленных за каждую задачу баллов постоянно менялось. Чем больше человек решали задание, тем больше оно теряло в стоимости. Максимальное количество набранных баллов составило 14 617, а минимальное - 227", - говорится в сообщении.

Как отмечают члены жюри, большой интерес у школьников вызвали задачи на поиск веб-уязвимостей и на криптографию. Самым сложным оказалось задание на стеганографию. Некоторые участники продвинулись достаточно далеко в ее решении, но до конца не дошел никто.

"Ребята показали удивительные результаты. Через пять часов после начала олимпиады все задачи первого этапа были решены. С каждым часом борьба за баллы ужесточалась, а простые задачи все больше теряли в стоимости. Вторая часть заданий еще больше повысила накал страстей", - сказал директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC Владимир Дрюков.

Участники олимпиады отметили высокий уровень ее организации и нетривиальность предложенных заданий. "Спасибо за олимпиаду, полюбил кибербезопасность! Всю жизнь усердно учил физику и не знал, что душа лежит к информатике... Буду штудировать учебники по кибербезопасности, в следующем году хочу выступить лучше…", – делились школьники в социальных сетях.

По окончании онлайн-соревнований ребята, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами "Ростелекома". По итогам были определены 60 призеров. Они поедут в ОЦ "Сириус" в Сочи, где станут участниками специальной образовательной программы по кибербезопасности.

Блок по программированию проведут преподаватели МФТИ, лекции и воркшопы по кибербезопасности - сотрудники "Ростелекома" и Ростелеком-Solar. Школьников ждет теория и практика по безопасной разработке, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике (цифровой форензике), безопасности мобильных платформ и интернета вещей, криптографии, поиску и анализу уязвимостей в программном коде. Ребята выполнят интерактивные контрольные и зачетные работы (CTF-соревнование, хакатон по безопасности устройств умного города, включая исследование электромобиля Tesla Model S), посетят лекции и семинары.