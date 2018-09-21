Три человека пострадали при опрокидывании мотоцикла в Богородском районе Нижегородской области 23 сентября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три человека пострадали при опрокидывании мотоцикла в Богородском районе Нижегородской области 23 сентября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 15:45 на ул. Окская, 2 в деревне Подвязье. Согласно информации, за рулём мотоцикла "Урал" находилась 51-летняя женщина без водительских прав. Она не справилась с управлением и совершила опрокидывание на дороге.

В результате ДТП женщина-водитель была госпитализирована с переломом плеча. Два её пассажира, мужчины 56 и 30 лет, получили ссадины и ушибы. По данным УГИБДД, мотоцикл не зарегистрирован, все участники ДТП были без шлемов.