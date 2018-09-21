ЕР проанализирует возможности каждого региона РФ в области переобучения людей предпенсионного возраста Общество

Региональные координационные советы сторонников "Единой России" с 21 сентября начинали сбор и систематизацию информации относительно возможностей субъектов РФ по предоставлению различных курсов и программ, направленных на профессиональную переориентацию людей старшего поколения. Как сообщает пресс-служба партии, такую информацию озвучил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский.

"Мы намерены собрать информацию о возможностях каждого региона по предоставлению людям предпенсионного возраста бесплатных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Полученные данные будут проанализированы не позднее 9 октября, и по результатам мы представим свои предложения в профильные министерства", – заявил Боярский.

Сторонники партии соберут информацию о программах, которые предоставляют органы государственной власти, местного самоуправления, учебные учреждения по повышению квалификации, профессиональной переподготовке и дополнительному образованию для людей предпенсионного возраста на безвозмездных либо льготных условиях. Как отметил Боярский, особое внимание будет уделено взаимодействию с общественными организациями, которые также предлагают свои возможности в области профессионального развития.

"В каждом субъекте существует своя специфика - социально-экономическая, демографическая, этнокультурная, которую необходимо учитывать при решении актуальных проблем. Изменения пенсионной системы РФ внесут свои коррективы в ситуацию на рынке труда, который должен быть обеспечен как профессионалами с опытом, так и молодыми специалистами", - заключил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии.

По словам председателя Нижегородского регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Николая Пугина, с сегодняшнего дня региональный координационный совет сторонников начал сбор информации о возможностях предоставления различных курсов и программ, направленных на профессиональную переориентацию людей старшего поколения в Нижегородской области.

"Единороссы предлагают создать федеральную программу переподготовки людей предпенсионного возраста по высокооплачиваемым и конкурентоспособным профессиям. Эту идею представители региональных отделений партии озвучили на совместном заседании Генсовета "Единой России" и совета руководителей ее фракций, посвященном совершенствованию пенсионной системы", - рассказал Николай Пугин.

Он также сообщил, что после систематизации полученных сведений о программах по переподготовке людей предпенсионного возраста, реализуемых в Нижегородской области, информация будет отправлена в Центральный координационный совет сторонников партии "Единая Россия". Самые интересные идеи и предложения будут внесены в Федеральную программу переобучения, которая будет разработана ко второму чтению законопроекта о пенсионной системе в Госдуме.

"Планируется, что уже в 2019 году на переобучение пожилых граждан из федерального бюджета будет выделено 5 млрд рублей, и программа охватит 80 тысяч человек ежегодно", - отметил председатель регионального координационного совета сторонников партии.