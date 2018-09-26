Экспертный совет инициировал изменение стратегии развития Дзержинска Нижегородской области Политика

Экспертный совет по социально-экономическому развитию Дзержинска Нижегородской области инициировал процесс внесения изменений в стратегию развития города, принятую в 2015 году. Данное решение было принято на заседании совета при горадминистрации, которое состоялось 25 сентября 2018 года.

Эксперты обсудили предложения по развитию города, выработанные в ходе двух сессий по обсуждению стратегии развития Нижегородской области. Также эксперты сошлись во мнении, что действующая стратегия развития города нуждается в существенной корректировке в связи с принятием нового областного документа. Отмечается, что действующая стратегия Дзержинска не предусматривает проведения мероприятий по развитию элементов цифровой экономики, которые в обозримой перспективе, по мнению экспертов, будут являться драйверами роста экономики и социальной сферы муниципальных образований.

Куратор работы экспертного совета, заместитель главы администрации Дзержинска Павел Воронин подчеркнул, что экспертный совет, в который входят специалисты высокого уровня, должен возглавить работу по корректировке стратегии социально-экономического развития города.

Председатель экспертного совета, директор Центра стратегических инициатив Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Егоров выделил факторы жизнеспособности стратегии социально-экономического развития Дзержинска. Он отметил, что одним из них является тесная увязка городской стратегии с направлениями развития области, что требует пересмотра содержательной части стратегии Дзержинска. Важным моментом выступает финансовая обеспеченность стратегических направлений развития, диктующая необходимость концентрации внимания на процессе формирования городского бюджета, а также его последующего надлежащего исполнения.