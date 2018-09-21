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Культура и отдых

Актер Дмитрий Дюжев представит в Нижнем Новгороде спектакль по роману А.С.Пушкина "Евгений Онегин" 27 октября

24 сентября 2018 12:39  [47] Культура и отдых

Фото: пресс-служба филармонии

Актер театра и кино Дмитрий Дюжев представит в Нижнем Новгороде спектакль по роману А.С.Пушкина "Евгений Онегин" 27 октября. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской государственной академической филармонии им. М.Ростроповича 24 сентября 2018 года.

Спектакль состоится 27 октября. Начало в 18:30. Дмитрий Дюжев прочтет главы из романа "Евгений Онегин" (в сценической версии С. Кржижановского) в сопровождении академического симфонического оркестра филармонии под управлением Александра Скульского. Режиссер постановки - Антонина Кузнецова.

"Оригинальная интерпретация Дмитрия Дюжева вместе с блистательным музыкальным сопровождением делают постановку уникальной, заставляя по-новому взглянуть на знакомое каждому, иллюзорно простое и по-прежнему загадочное творение Пушкина. Прозвучит специально написанная для этого спектакля и несколько десятилетий находившаяся в забвении музыка Сергея Прокофьева", - отметили в пресс-службе.

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