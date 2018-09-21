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Общество

"Арзамасский водоканал" оштрафован за превышение в воде норм железа, меди, нитритов и никеля

24 сентября 2018 13:17  [75] Общество

ООО "Арзамасский водоканал" оштрафовано за превышение в воде норм железа, меди, нитритов и никеля. Об этом сообщает пресс-служба департамента Росприроднадзора по ПФО.

Данные нарушения ведомство выявило в ходе проверки.

Установлено, что "Арзамасский водоканал" осуществляет сброс сточных вод после очистных сооружений в реку Тёша. При этом содержание загрязняющих веществ в стоках предприятия превышает установленные нормативы сброса по взвешенным веществам, железу, меди, нитритам и никелю.

Таким образом сточные воды оказывают на реку негативное влияние и нарушен закон "Об охране окружающей среды" и Водный кодекс РФ.

Также специалисты Росприроднадзора выявили, что на "Арзамасском водоканале" отсутствует производственный экологический контроль (инструментальным методом) в части охраны атмосферного воздуха и установили ряд нарушений по ведению отчетности в части образования отходов.

По результатам проведенной проверки юридическое и должностное лица водоканала привлечены к административной ответственности. Общий размер штрафных санкций составил более 114 тысяч рублей. Предприятию предписано устранить нарушений.

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