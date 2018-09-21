Возникновение природных пожаров ожидается в Нижегородской области 25-26 сентября
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Возникновение природных пожаров ожидается в Нижегородской области 25-26 сентября. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
По данным ведомства в эти дни в южной половине региона прогнозируется чрезвычайный - пятый класс пожароопасности. В связи с этим ожидается возгорание лесов и торфяников.
"Верхне-Волжское УГМС" прогнозирует рост количества очагов и площадей природных пожаров и распространение огня на населенные пункты.
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