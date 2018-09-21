Возникновение природных пожаров ожидается в Нижегородской области 25-26 сентября

Возникновение природных пожаров ожидается в Нижегородской области 25-26 сентября Фото: НИА Нижний Новгород

Возникновение природных пожаров ожидается в Нижегородской области 25-26 сентября. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным ведомства в эти дни в южной половине региона прогнозируется чрезвычайный - пятый класс пожароопасности. В связи с этим ожидается возгорание лесов и торфяников.

"Верхне-Волжское УГМС" прогнозирует рост количества очагов и площадей природных пожаров и распространение огня на населенные пункты.