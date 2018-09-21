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Политика

Глеб Никитин проведет встречу с послом Словении 25 сентября

24 сентября 2018 13:55  [380] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глава Нижегородской области Глеб Никитин проведёт встречу с делегацией посольства Словении во главе с Чрезвычайным и полномочным послом Бранко Раковцем 25 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во встрече также примут участие представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, а также и.о.директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимир Прелов.

В рамках встречи планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества. Как отмечается в пресс-срелизе нижегородского правительства, посол только недавно вступил в должность и выбрал Нижегородскую область в качестве одного из первых регионов для знакомства.

СПРАВКА:
По итогам семи месяцев 2018 года товарооборот Нижегородской области со Словенией составил $4,2 млн (снижение на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Экспорт составил $200 тысяч (снижение на 45,3%), импорт составил $4 млн (снижение на 17,5%). Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное в размере $3,8 млн. По объему товарооборота Словения заняла 53 место из 128 стран.

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