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Культура и отдых

Более 100 студентов примут участие в квесте "Комсомол. Грани истории" в Дзержинске Нижегородской области 26 сентября

24 сентября 2018 14:09  [52] Культура и отдых

Более 100 студентов примут участие в молодёжном историческом квесте "Комсомол. Грани истории" в Дзержинске Нижегородской области 26 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие посвящено 100-летию образования ВЛКСМ. Участниками квеста станут более 100 человек – учащиеся ГБПОУ "Дзержинский технический колледж".

Как сообщается в пресс-релизе, главная задача участников квеста – находить подсказки для его успешного прохождения и максимально правильно выполнять задания. В рамках мероприятия командам необходимо будет пройти девять этапов: "Орден за целину", "Первые строители Дзержинска", "Будь готов!", "Первый орден комсомола", "Знаешь Устав – спой песню!" и другие.

Начало мероприятия в 12.00.

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